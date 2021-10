Neuville uuest ralliautost: sõitmine muutub ettearvamatuks ja väga ebastabiilseks

Hyundai meeskonnas said nii Thierry Neuville kui ka Ott Tänak tuleva aasta autot testida. Belglane võttis ka kohe sõna ja tema arvates pole hübriidajastu just kõige parem väljund autoralli jaoks.

«Mõistagi on veel liiga vara lõplike järeldusi teha, ent paljud asjad auto juures ei tööta korrapäraselt. Eesmärk on, et pidurdamisel tekkinud jõud liiguks edasi kiirendamisele,» lausus Neuville ralliportaalile Dirtfish.

Lisaks on probleeme energia ülekandumisega kiirendamisele. Kui jalg libiseb korra gaasipedaalilt ära, siis ei saa enam pidurdamisel saadud energiat rakendada. See läheb lihtsalt kaduma. See on nagu Formula E ralliradadel,» võrdles Neuville.