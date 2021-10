Ott Järvela: Eesti jalgpalliliit näitab koroonaviiruse vastu vaktsineerimise vastu üles ükskõiksust

Teatavasti on vabariigi valitsuse otsusega alates esmapäevast lubatud treenimine ja võistlemine neile täiskasvanud (18-aastased ja vanemad) jalgpalluritele, kes on koroonaviiruse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud või on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud. Erand tehti täies koosseisus meistrisarjadele (Premium liiga, naiste Meistriliiga, Coolbet saaliliiga) ning lisaks kõigile teistele lepingulistele mängijatele ja treeneritele riskianalüüsi ja sellest lähtuvate tegevuste alusel, näiteks testimine. Samuti kehtib erand koondistele.

Seetõttu peatati alates tänasest kõik täiskasvanute võistlused, välja arvatud Premium liiga, naiste Meistriliiga ja Coolbet saaliliiga. Samuti jätkatakse naiste rahvaliigaga, kus kõik poolfinalistid on nõus ja võimelised jätkama, ning meeste Coolbet rahvaliiga A-tasandiga, kus kõik veerandfinalistid on nõus ja võimelised jätkama. Meeste Coolbet rahvaliiga B-tasandil ei olnud paraku võimalik mänge jätkata.

«Mitte ükski reegel ega seadus ei keela Eesti meistrivõistluste kohtumistega jätkamast. Ometi otsustas Eesti Jalgpalli Liit esmaspäeval need Premium liigast allpool peatada. Kahjuks on tegu järjekordse näitega, kus alaliit näitab koroonaviiruse vastu vaktsineerimise vastu üles ükskõiksust,» selgitas Järvela Soccernetis avaldatud kommentaaris.

«Jalgpalliliidu viimaste kuude sammud on olnud vaktsineerimise suhtes lubamatult ükskõiksed, leiged ja passiivsed. Esiteks on oldud endiselt valmis lükkama edasi kohtumisi, kui võistkonnas on kasvõi üks mängija, kes on sunnitud lähikontaktsena isoleeruma,» tõi Järvela näitena välja.