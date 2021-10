Nelis-Naukas ründas ja manipuleeris jõkralt Lehist: oled tavaline pätt, kes tõmbab treeneril naha üle kõrvade

Sukles nõnda aga ei arva, et keegi teine oleks viljad noppinud. «Esiteks, kui inimesed lähevad tülli, siis on seal mingi põhjus. Kõrvalseisjatena pole meil õigus öelda, kes on teinud õigesti ja kes valesti. Kui me vaatame mitmete sportlaste karjääri, siis ehk viimane treener ongi andnud selle vajaliku 5-10 protsenti, mis on aidanud ta medalini või tiitlile. Usaldagem sportlasi, sest tema teab täpsemalt, kes on teda aidanud. Tema ju saavutas selle medali.»

Selleks, et kõik politseisse antud avalduse osas selge oleks, räägib Nelis-Naukas suu puhtaks. «Ma kasvatasin teda alati mõttega, et temast saab olümpiavõitja. Tegin kõik selleks, mis ma oskasin ja suutsin. Ma ei mõelnud kordagi, et teda alandada. Kuna mina tundsin, et olen kõike endast teinud, siis hakkasin talle saatma sõnumeid mobiilile.

Sisuks oli, et miks ta mulle nõnda tegi. Ma igal hommikul ärkasin nutmisega üles ja kirjutasin sõnumi.»

Pealtnägija avaldas ka Nelis-Naukase poolt saadetud sõnumite sisu, mis muutsid varem öeldut täielikult. «Sa lõid mulle noa selga.», «Sinu suur viga on, et sa olid argpüks.», «Omaarust olid kaval, aga tegelikult tavaline pätt, kes tõmbab treeneril naha üle kõrvade.», «Venemaa treenerid ütlesid, et oled prostituut, et nii tegid.».

Lõpuks kirjutas Nelis-Naukas isegi e-kirja, mille sisust võis leida, et ta kahetseb Lehise aitamist Euroopa meistriks.

Novosjolov kommenteeris olukorda ka politseis. «Helen tekitab oma käitumisega, kirjadega Katrinas süütunnet. Ta kirjutab, kuidas tal on Katrina käitumise pärast eluisu kadunud, kuidas ta võtab endalt elu ja järgmisena kirjutab, et nii lihtsalt te minust lahti ei saa.

Kui te ei tunne seda inimest – Helenit, siis jääbki mulje, et talle ongi liiga tehtud ja Katrina ongi valesti teinud ning kõik on tema süü. Tegelikult on see manipuleerimine.»

Lehis lisas: «Ei ole just meeldiv lugeda, et olen kellegi reetnud, sittunud, sülitanud kuhugi kaevu või löönud talle noa selga. Spordimaailmas on tavaline, et treenereid vahetatakse.»

Kui Lehis hakkas esimest treenerit ignoreerima, siis ründas kahe kuu jooksul sõnumitega Nelis-Naukas ka sportlase praegust treenerit ja elukaaslast. Need tungivat juba sportlase intiimellu.

Nelis-Naukas aga ei piirdunud ainult sõnumitega. Ta segas Lehise tegemisi nii treeningutel kui ka võistlustel. Lehise leer proovis Nelis-Naukasele mitmel korral öelda, et viimane neid rahule jätaks. Ent kasutult. See andis põhjuse lähenemiskeelu taotlemisele ja politseisse pöördumiseks.

Politsei sõnul olid need piisavalt räiged teod, mis häirivad tavainimese igapäeva elu. Olukord lõpetati Oportuniteediga ehk süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur. Süüdistatav ei pea sel juhul end süüdi tunnistama, kuid oportuniteediga lõpetamine eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Karistusregistrisse aga märget ei lähe.