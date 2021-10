Miks ei näidata staadioni tablool üleminutite tiksumist?

Kujuta siis ette: oled vaatamas lemmikmeeskonna mängu ja ta on üheväravalises kaotusseisus. Teisel poolajal oli mitu vigastuspausi, väikesel tablool näidatakse lausa seitset üleminutit. Staadioni suurel tablool jääb aeg seisma aga 90:00 peal. Kas peaks nüüd taskust stopperi välja võtma, et aru saada, kui palju aega on veel jäänud?

Televaatajad saavad samal ajal rahus kõike jälgida, sest nende ekraanil tiksub kell endiselt.

Niisiis – miks ei näidata staadioni tablool seda, kui palju üleminuteid on parasjagu kulunud? Vastab Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike osakonna juhataja, endine FIFA esimese kategooria kohtunik Hannes Kaasik:

Hannes Kaasik FOTO: Lembit Peegel /EJL

«Võib öelda, et see on nii mängu kui kohtuniku kaitseks, et säiliks kord. Kohtuniku poolt mängule lisatud üleminutite arv on alati miinimum – seda aega võib olla vaja pikendada. Kui mängule on antud kolm üleminutit, aga värav lüüakse hetkel, mil tabloo näitab 93:15, siis võib see tekitada väga suurt pahameelt. Seetõttu on ette nähtud, et üleminuteid tabloo peal ei kuvata.

On väga tavaline, et selle võistkonna personal, kes tahab, et mäng kohe ära lõppeks, tuleb juba kahe üleminuti järel seletama, et kolm üleminutit on täis ja mäng tuleks ära lõpetada, ja vastupidises olukorras meeskonnad käituvad risti vastupidi.

Üleminutite aeg on tervikuna niikuinii suhteliselt lühike ja see on kohtuniku otsus, millal mäng lõppeb. Ühe poolaja normaalaja pikkus on alati 45 minutit ja seal mänguruumi ei ole, aga üleminutite puhul näidatakse esmalt miinimumarvu, täpse kestuse otsustab ainult kohtunik. Segaduse vältimiseks minutite tiksumist staadioni tablool ei kuvata.»