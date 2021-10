AJALOORÄNNAK ⟩ Retk Katari MMini, alustades esimesest 1930. aasta turniirist

Eesti oli MMi vastu!

1928. aasta FIFA kongressil hääletas maailmameistrivõistluste korraldamise otsuse poolt 23 riiki, vastu olid amatörismi pooldanud Põhjamaad Soome, Rootsi, Norra, Taani… aga ka Eesti!

Sealjuures on Andres Must 1932. aastal Spordilehes avaldatud artikli põhjal järeldanud, et Eesti vastuhääl oli küllaltki juhuslik. Toonane jalgpalliliidu president Aleksander Mänd oli nimelt istungile hiljaks jäänud ja kohale jõudnud just siis, kui hääletus oli alanud.

Tähestiku järjekorras uuriti kõigilt liikmesriikidelt, kas nad on ettepaneku poolt või vastu, ning kuigi teised eelnenud maad olid turniiri loomise poolt, oli Põhjamaa Taani andnud vastuhääle. Selle peale oli Mänd kiirelt mõeldes samuti ettepaneku vastu hääletanud, arvates, et Põhjamaade huvid puudutavad ka Eestit. Männi solidaarsus tõi talle seepeale Skandinaavia vutipealike pikaaegse lugupidamise!