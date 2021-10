Spordi lühiuudised: Pohlaku rahaskeemid, Tartu toob tippvõrkpalli huvilistele koju kätte

Paberid näitavad, kuidas Pohlak kavalalt raha liigutas

Üle 25 aasta Eesti jalgpalli tüürinud Aivar Pohlak on taas sattunud omamoodi skandaali. Eesti Ekspress kirjutas enda valduses olevatele dokumentidele tuginedes, et Pohlak on korraga Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ja Tallinna FC Flora presidendi toolil istudes teinud tehinguid, mis on taganud klubile aastate jooksul miljonite eurode suuruse rahavoo.

Rahatriangel algas 2001. aastal avatud Lilleküla staadioniga ning sai näilise punkti mullu, kui EJLi üldkogu otsustas, et võtab Flora kohustused Tallinna linna ees enda kanda ning tasub 2001. aastast pärit võla, 1,596 miljonit eurot. Ent nagu nüüd selgus, on see summa kõigest piisk miljonite meres, mille Flora on osavalt «teeninud».

0:4 jäi Eesti naiste jalgpallikoondis MM-valikmängus alla Walesile. Sinisärgid on I-alagrupis kaotanud kõik neli mängu väravate vahega 0:20.

Hamburg ja Žalgiris kaotasid eurosarjas

Maik-Kalev Kotsari koduklubi Hamburg Towers jäi teisipäeval korvpalli EuroCupi kohtumises 56:73 alla Badalona Joventutile. Eestlase kontosse kogunes 23 minutiga kuus punkti ja kolm lauapalli. Kahe vooru järel on Hamburgil kaks kaotust. Aste kõrgemal ehk Euroliigas käib jätkuvalt täbaralt Kaunase Žalgirise käsi. Teisipäeval kaotati 62:76 Tel Avivi Maccabile, mis tähendab, et kuue vooru järel on leedulastel ainsana võiduarve avamata. Euroliiga tabeli tipus troonib FC Barcelona (6–0).

Tartu võõrustab kaks korda maailma tippklubi

Valitsev Eesti meister Tartu Bigbank läheb kahe nädala pärast CEV Cupi raames vastamisi maailma võrkpalli­eliiti kuuluva Kaasani Zenitiga. Kui tavapäraselt toimuvad kohtumised kodus-võõrsil-süsteemis, siis hea lobitöö tulemusena õnnestus tartlastel mõlemad kohtumised Taaralinna saada. Nõnda saab 9. ja 10. novembril ülikooli spordihoones näha tõelist tipptaset.

Bigbanki mänedžeri Hendrik Rikandi sõnul sobis säärane lahendus Kaasanile, kuna vahetult eelneval ja järgneval nädalavahetusel tuleb Zenitil pidada kohtumisi Moskvas ja Peterburis. Bigbankil õnnestus seeläbi kokku hoida mitu tuhat eurot Kaasani reisi pealt.

Eesti kurlingunaiskond jõudis MK-etapil veerandfinaali