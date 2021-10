Kevadel surmaga silmitsi seinud kergejõustikulegend on taas haiglas

«Sel aastal olen ma Sahlgrenskas (kohalik haigla - toim.) püsikunde,» kirjutas 56-aastane rootslane Instagrami. «Kahjuks esines mul kerge tagasilöök, mistõttu sattusid bakterid mu vereringesse. Homme tehakse mulle uus operatsioon ning pärast seda on antibiootikumid jälle nädal aega mu menüüs. Lihtsalt terve olemine pole minu jaoks enam tõesti mingi klišee.»

Kui kevadel spekuleeriti korraks ka selle üle, et tema järsult halvenenud tervisliku seisundi taga on narkootikumid, siis tegelik põhjus on hoopis autoavarii. «Sattusin haiglasse, sest tegin varem sel aastal avarii ja ei läinud kohe pärast seda läbivaatusele,» sõnas kaks nädalat ka kunstlikul hingamisel viibinud Sjöberg märtsis.