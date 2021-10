Eesti koondis sai MM-valikmängude eel nii hea kui ka halva uudise

Rootsis ja Poolas 2023. aasta jaanuaris toimuva MM-finaalturniiri 32 meeskonna hulka saab kaheetapilise valikturniiri põhjal tosin Euroopa võistkonda. Lisaks teenisid otsepääsme mõlemad korraldajamaad ning tänavu jaanuaris maailmameistriks kroonitud Taani.

Patrail liitub koondisega, Jaanimaa ei saa osaleda

Eesti rahvusmeeskonna peatreener Thomas Sivertsson kutsus koondisse 19 mängijat. Sel nädalal pärast pikka ootamist Jaapani viisa saanud Dener Jaanimaa liitub oma uue koduklubiga ning meeskonda aidata ei saa. Haigusest taastuv Mait Patrail ühineb koondisega Soomes ning 17-aastane väravavaht Johannes Paju osaleb vaid treeninglaagris Tallinnas.

«Mait liitub meiega ja see on igal juhul tähtis. Loomulikult ei võta me riske ja vaatame, kuidas ta keha reageerib esimestel treeningutel. Loodame, et ta saab mängudes osaleda, sest Maidul on meeskonnas tähtis koht – nii kaitses, ülekaalus mängides kui ka kogemustega kaasnev mentaalne roll,» selgitas peatreener Sivertsson.

Kui muidu on Eesti koondis saanud kokku parima võimaliku koosseisu, siis vasakukäeliste tagamängijate seas on enim puudujaid. Lisaks Jaanimaale ei saa kaasa teha ka vigastusest taastuvad Andris Celminš ja Otto Karl Kont.

«Meil on sellele positsioonile Karl Roosna, kes tuleb koondisse hea enesekindlusega. Ta on Saksamaal alustanud hooaega suurepäraselt ning valiti ka meeskonna kapteniks. Karl on teist tüüpi paremsisemine kui Dener ja Andris ning varem oleme teda rohkem paremal äärel kasutanud, aga küllap sulandub kiiresti ka uude rolli,» arvas Sivertsson.

Sivertsson: Soome ja Gruusia on väga ohtlikud vastased

Turniir 3500 pealtvaatajat mahutaval Vantaa Energia Areenal algab reedel, 5. novembril ning kohe avamängus kell 17 läheb Eesti vastamisi võõrustajatega. Päev hiljem kohtutakse kell 19 Suurbritanniaga ning pühapäeval kell 18 Gruusiaga.

«Muidugi on meie eesmärgiks edasipääs ehk kahe parema sekka jõudmine. Paljud peavad Eestit ja Soomet soosikuteks, kuid ma hindan Gruusiat sama tugevaks. Nii Soome kui ka Gruusia näitasid viimastes EM-valikmängudes head käsipalli ja on väga ohtlikud vastased,» hindas Eesti rahvusmeeskonna peatreener.

«Kolme päevaga kolmeks erinevaks mänguks valmistumisel keskendume avakohtumisele Soomega. Tähtsaim on siiski meie endi tegutsemine ja oma mänguplaani juurutamine. Loos oli selles mõttes hea, et me ei kohtu Soome ja Gruusiaga ehk eeldatavalt tugevamate vastastega järjestikustel päevadel,» lisas Sivertsson.