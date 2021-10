Katsuta peab tegema ebameeldiva, kuid üliolulise otsuse

Kuigi viimased MM-etapid on Katsuta jaoks möödunud raskelt, usub jaapanlane, et ta on õige pea tagasi reel. «Pean uuesti leidma enesekindluse. Hooaja keskel juhtus palju asju, mida on vaja unustada. Hispaania oli pettumus, tegin seal sõiduvea, kuid üldiselt tunnen, et asjad liiguvad õiges suunas.»