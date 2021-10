Maailma ­paremikku kuuluv freestyle-­suusataja Kelly Sildaru alustab novembri keskel Austrias Stubais toimuval MK-etapil oma hooaega, kuid põhifookus on tuleva aasta veebruaris toimuval Pekingi olümpial. Selleks et suurvõistlusel saadaks eestlannat edu, on tal sellest aastast alates kasutada suurem ja spetsialiseerunum abipersonal.