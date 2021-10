Dani Sordo: järgmine hooaeg pole midagi tänavuse sarnast, mängu tulevad uued nüansid

«Järgmine aasta pole midagi tänavuse sarnast,» tunnistas 38-aastane Sordo kodumaa portaalile AS pärast intensiivset testipäeva. «Enam pole nii, et lähed katsele ja kihutad võimalikult kiiresti. Mängu tulevad uued nüansid. Kõige kiirem sõitja ei pruugi võita. Edu saadab neid, kes kohanevad uuendustega kõige kiiremini.»