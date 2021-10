Kolmekordset Poola tšempionit tüüriv Vassiljev: see, kui treener tuleb kuskilt Eestist, tekitab siin küsimusi

Mänguline tase on aga väga korralik, tagumine ots on vaid sellised ebameeldivad ebastandardsete saalidega, aga tuleb ka sellest üle olla. Minu jaoks on see võrreldes Eesti ja Šveitsiga kõige tugevam liiga, kus peatreenerina olen töötanud.

Millised mängijad sul meeskonnas on, kuidas kokku klapite ja hooaja algusega rahule jääd?

Meil pole lihtne algus olnud, avamängus soperdasime ise ja saime 2:3 kaotuse, siis nõrgematega peetud mängud võitsime ja tugevamatele kaotasime 2:3 ja 2:3 ja 1:3. Kõige hullem algus pole, oleme kõikidega mängus olnud ja oleme võimelised mängima kõigiga.

Meeskonnas 7 meest on eelmisest hooajast, ülejäänud uued, erineva taustaga, aga kõigil on Plusliga kogemus. Ent keegi pole Plusligas viimastel hooaegadel esimest viiulit mänginud. Üks väga oluline lüli on kogenud sidemängija Lukáš Ticháček, kes on kolmekordne Poola meister ja Meistrite liigas mänginud ja Tšehhi koondise eest ka. Aga temaga tuleb targalt toimetada, sest ta on juba 38.

Kõik tiimid, kes meie vastu mängivad, on väga motiveeritud, sest oleme rääkinud, et tahame tulemust teha. Meie hetke miinus see, et meil pole mehi, kes oleks selles liigas otsustavat rolli mängiud. Mehed peavad harjuma näiteks sellega, et siin pole challengit ja kui kohtunik ei näe, et lõid näppudest auti, siis sellega tuleb leppida. Aga näen, et see häirib mängijaid ja lööb teinekord rütmi segamini. Vajame veidi kohanemisaega. Mehed peavad õppima vastutusekoormat kandma, sellega tegelen siin. Kontrollmängudes mängisime tugevamate vastu väga hästi, aga nüüd on vaimne valmisolek liigamängudeks keerulisem, sest ei osatud oodata täoselt, mis siin saama hakkab. Tiimis on potentsiaali, tuleb leida tasakaal, eks iga võit kasvatab enesekindlust.

Klubi tegevus on professionaalne?

Igal pool omad plussid ja miinused, selle linna miinus see, et linn on väga suur ja meil pole oma kodubaasi, kus treenida. Mängime suures koduhallis, mis on okei, aga sinna saame ainult mängudeks. Ülejäänud aja on meil jõusaal ühes linna otsas ja pallisaal sealt pooltunnise autosõidu kagusel ja klubi kontor üldse kesklinnas raekojaplatsi juures.

Saali osas aga, septembrist me hommikusi trenne ei saanudki teha, sest kool algas ja saal on hõivatud. Pean võitlema, et mingeid võimalusi leida, Eestis on selliste asjadega vähem bürokraatiat ja eks keeleline taust mängib siin samuti rolli.