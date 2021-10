WRC-comeback'ist unistav rallimees: see on mu viimane võimalus!

2013. aastal oma WRC-debüüdi teinud ning seejärel viis aastat Hyundai tehasemeeskonda kuulunud 34-aastane pedaalitallaja usub siiralt, et hea esitusega Uus-Meremaa rallil on tal võimalik tippseltskonnas taas jalg ukse vahele saada.

«Kuna me oleme paar aastat nii-öelda pildilt väljas olnud, siis meie võimalused [WRC-sarja naasmiseks] on mõistagi ahtakesed, kuid ära iial ütle iial. Lõppude lõpuks on ikkagi tulemused need, mis enda eest räägivad,» vahendab portaal Speedcafe Paddoni lauseid.

«Kui mul õnnestuks Uus-Meremaal ja kusagil veel mõned head tulemused vöö vahele saada, siis võivad asjad silmapilkselt muutuda. Sa oled alati ainult nii hea, kui su viimane tulemus. Vahel võib ainult ühest heast rallist piisata, et asjadele hoog sisse lükata,» jätkab 2016. aasta Argentiina ralli võidumees.

«Oluline on lihtsalt võimalusi saada. Praegu on meil 12 kuud aega, et midagi organiseerida, kuid mõistagi on minu unistus saada omale konkurentsivõimeline auto ning võidelda koduradadel võidu eest,» kinnitab kokku kaheksal puhul poodiumile kihutanud Paddon.

«Isegi kui see on ainult üks ralli, võin ma seal väga konkurentsivõimeline olla, kuna mul on siinsetest teedest väga head teadmised. Tänased sõitjad pole nendel lõikudel ju kunagi sõitnud, samal ajal kui mina kihutan siin juba aastaid,» lööb rallimees lauale oma suurima trumbi.