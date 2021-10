Inter on valmis südamerabanduse üle elanud Erikseni priiks andma, et taanlase karjäär saaks jätkuda

Nimelt paigaldati Milano Interi hingekirja kuuluvale 30-aastasele Eriksenile pärast juhtunut südamestimulaator. Itaalias pole tal võimalik aga nõnda oma karjääri jätkata, kuna sealsed reeglid seda ei luba. Seega oli veidi aega kahtluse all, kas taanlane üldse oma karjääri jätkab, kuid nüüd andis Inter teada, et lubab mängumehel klubist lahkuda.

«Erikseni tervislik seisund pole piisav, et jätkata Itaalias mängimist, kuid tema karjäär võib jätkuda mõnes teises riigis,» andis Inter neljapäeva õhtul tehtud avaldusega mõista, et nad on valmis taanlase mängijaõigused edasi müüma.