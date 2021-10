Viimase hetke muudatus ajas Norra suusatajad marru. Soomlased aga tervitavad otsust

Säärane muudatus, kõigest mõned kuud enne olümpiat, on mitmed suusatajad ajanud tagajalgadele. Eriti marus on norralased. «Teha selline muudatus kõigest mõned kuud enne olümpiat. See muudab võistlust silmas pidades kõike,» vahendab Iltalehti kolmekordse olümpiavõitja Johannes Høsflot Klæbo sõnu.