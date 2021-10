Peatreeneri vallandamine paneb rahalistes raskustes Barcelonale järjekordse finantshoobi

Täpsemalt öeldes tuleb klubil hollandlasele maksta 12 miljonit eurot kompensatsiooni. Kuigi teoorias on Koemanil võimalik leppida ka väiksema summaga, siis kohalikud väljaanded raporteerivad, et juhendaja kavatseb välja nõuda iga viimse kui sendi.

Arvestades üldiselt jalgpallimaailmas ringlevaid summasid, siis midagi röögatut see just pole, kuid Barcelona puhul on asjalood natukene teistsugused. Nimelt on Kataloonia suurklubi aastaid elanud üle oma võimete, mistõttu on nende finantsvõimekus saanud tugeva hoobi.