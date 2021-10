Spordi lühiuudised: Tehva võrdles meistrivõistluste juhendit koraaniga

Inter on valmis Erikseni vabaks andma

Jalgpalli EM-finaalturniiril südamerabanduse saanud Christian Eriksen pole pärast hirmsat õnnetust uuesti vutiväljakule astunud. Peagi võib see aga juhtuda, kuid juhul, kui poolkaitsja leiab endale väljaspool Itaaliat uue tööandja. Nimelt paigaldati Milano Interi hingekirja kuuluvale 30-aastasele Eriksenile pärast juhtunut südamestimulaator. Itaalias pole tal võimalik nõnda karjääri jätkata, kuna sealsed reeglid ei luba seda. Seega oli veidi aega kahtluse all, kas taanlane jätkab karjääri, kuid nüüd andis Inter teada, et lubab mängumehel klubist lahkuda. Südamestimulaatoriga mängija palkamine hõlmab endas küll teatud riske, kuid see pole midagi enneolematut. Näiteks Hollandi kõrgliigas pallib praegugi tunamullu väljakul kokku kukkunud ning seejärel elektrooniline abilise saanud Daley Blind, kes esindab Amsterdami Ajaxit.