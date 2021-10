Kuulus autotootja on valmis ehitama Rally2-autot, aga ainult ühel tingimusel

Opel on esimene suurem autotootja, kes on toonud välja täiselektrilise ralliauto Opel Corsa-E näol, kuid nüüd soovitakse ka kõrgemale klassidesse liikuda. Selleks, et Rally2-regulatsioonidele vastav auto ehitada, soovivad nad sellel tasemel näha hübriidmootorite kasutusele võtmist.

Kusjuures see plaan FIA-l algselt oligi ja 2023. aastast pidanuks Rally2-masinad hübriidmootorite jõul sõitma hakkama, kuid hetkel on see edasi lükatud.

«Opel tegeleb võidusõiduga ainult siis, kui see on jätkusuutlik. See on meie firma selge siht. See peab oleme elektriseeritud,» sõnas Schrott. Opel arendas mõned aastad tagasi ka R5-autot, kuid toona otsustas juhatus selle pooleli jätta.

«Alati on tegu tehnoloogiliste võimaluste balanseerimisega. Lõpuks peab see olema kliendile taskukohane. Kõrgemates klassides tuleb kogu protsessi peale mõelda. Ühtpidi on see ärimudel, teist pidi pead pakkuma õiget tehnoloogiat ja jõudlust,» lisas sakslane.