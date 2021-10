Premier League'i mängija koju tungisid matšeetega vargad, jalgpallur ja tema tüdruksõber seoti nööridega kinni

Inglismaa väljaanne The Sun kirjutab, et vargad tungisid anonüümse mängija majja sisse, sest arvasid, et jalgpallur on koondisega koos reisil, kuid oli tegelikkuses jäänud valikust välja. Samal ajal, kui mees vaatas telekast, kuidas tema koondisekaaslased võistlesid, tungisid vargad sisse.