Adamo on vigadest õppinud: tänavune hooaeg näitas, et uus auto peab vastu pidama

Kolme päeva jooksul said autot katsetada Thierry Neuville, Ott Tänak ja Dani Sordo. Kogu triol on olnud tänavuse hooaja jooksul helgeid momente, kuid tervikuna võib aastat lugeda pigem ebaõnnestunuks. Sõita jääb veel üks etapp, ent ilmselt kuuluvad mõlemad MM-tiitlid tänavu Toyotale, pilootide arvestuses kindlasti.

Aga Hyundai probleemid ei peitu kiiruses, vaid eelkõige vastupidavuses. Nii mõnelgi etapil on liigutud vääramatult võidu suunas, kuniks auto lihtsalt ühel, teisel, kolmandal või kõigil lihtsalt käest laguneb. Tiimipealik Andrea Adamo tunnistas, et tuleval aastal, hübriidajastu tulekuga, ei tohi selline jama kindlasti korduda.

«Alustasime [hübriidauto arendusega] teistest hiljem, mistõttu proovime hooaja avaetapiks Monte Carlos kuidagi teistmoodi valmis jõuda. Rohkem kui kunagi varem hakkab lugema auto töökindlus. Tänavune aasta tõestas selgelt, et vastupidava masinata pole võimalik rallisid võita,» ütles Adamo pärast kolmepäevast testperioodi DirtFishile.

«Seega peame õppimise perioodi väga tõsiselt võtma. Sellepärast ka sellise simulatsiooni korraldasime. Praegune auto on kaugel sellest, millega tahame Monte Carlos välja tulla. Minu jaoks on tähtsaim koguda võimalikult palju teadmisi, et uueks hoojaks valmis olla.»