Eesti purjelauaneiud võitsid MM-l oma vanuseklassis 2. ja 3. koha

«Garda järv Itaalias on tuulte mõttes vastuoluline koht. Esiteks algab päev põhjatuulega, mis ennelõunal keerab 180 kraadi ehk lõunatuuleks. Ja kui see asjaolu on kindlasti teada, siis tuule jaotumine järvel on samavõrra keerulisem. Randa läksime koiduhämaruses, temperatuur oli 8-10 kraadi ja vee peal väga külm. Mitmed haigestusid. Tõime väikseid külmetavaid itaallasi tagasi kaldale. Tuul oli hommikuti kohati üle 10 meetri sekundis ja päikese tõustes hakkasid tuuletsoonid muutuma. Ükski sõit ei olnud eelnevaga olude osas sama. Ja tuul lõppes järsku nagu lõigatult. Pärastlõunal sama asi. Isegi kohalikel oli keeruline seda mustrit lugeda. See vajab aastate kaupa tähelepanekuid. Aga just nendes tingimustes peetigi 2021 aasta noorte purjelauasõidu olümpiaettevalmistusklassi maailmameistrivõistlused,» rääkis Kajakas.