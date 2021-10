Rahvusvaheline suusaliit kuulab maad 91-aastase endise F1-sarja bossi juures

Nimelt kirjutab väljaanne Sunday Times, et Ecclestone'i poole on pöördunud rahvusvahelise suusaliidu FIS president Johan Eliasch, kes sooviks teda organisatsiooni juhtide sekka. Mis rollis Ecclestone tegutsema hakkaks, pole veel täpselt teada.

«See oleneb sellest, mida ta tahab, et ma teeks ja kus ma saaksin aidata. Ma pole temast viimasel ajal rohkem kuulnud,» kommenteeris mitukümmend aastat F1-sarja vedanud inglane. «Mind ei saa näha suusatamas, see on kindel,» lisas ta.