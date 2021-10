Palli jõuga fännidesse visanud Durant sai kopsaka rahatrahvi

Nimelt näevad NBA reeglid ette, et palli meelega tribüünidele visanud korvpallur tuleb mängust eemaldada. Kuna sellest karistusest Durant pääses, siis nüüd otsustas korvpalliliiga talle määrata 25 000 dollari suuruse trahvi.

«Mängu ajal arvas otsuse teinud kohtunik, et pall ei läinud tribüünidele jõuga. Pärast kohtumist video uuesti vaatamisel nägime, et see läks sinna jõuga ja Kevin Durant tulnuks eemaldada,» rääkis kohtunike pealik Sean Wright kohtumise järel.