Autotootjad nõuavad FIAlt täiselektrilist rallisarja

Ralliportaal Dirtfish kirjutab, et nii Opel kui ka Renault teevad lobitööd, et FIA looks täiselektrilistele autodele eraldi võistlussarja. Renault soovib, et sari loodaks hiljemalt 2025. aastaks ja prototüüpi on asutud juba arendama.

Opel on esimene suur autotootja, kes on täiselektrilise ralliautoga välja tulnud ja nemad on liitunud Renault'ga, et luua madalamatesse klassidesse ka täiselektriliste autode võistlusklass.

«Mõtleme juba täiselektrilise ralliauto teisele generatsioonile, kuid selleks on tähtis, et me saaks rahvusvahelised eRally5-regulatsioonid, mis looksid Corsa-E-ga võistlevatele inimestele rohkem võimalusi,» sõnas Opeli mootorispordi osakonna juht Jörg Schrott.

Tema sõnul on FIA-l selle osas huvi suur, kuid hetkel pole teada, millal see reaalsuseks võiks saada. Kui see peaks teostuma, siis oleks plaanist huvitatud ka M-Sport.