Kontaveit palus võidukõnes oma healt sõbrannalt Jabeurilt vabandust

«Vabandust Ons [Jabeur], et sulle seda tegin. Ootan järgmist aastat. Äkki järgmisel aastal jõuame mõlemad [aastalõputurniirile],» avaldas Kontaveit lootust, et äkki 2022. aasta WTA-finaalis on mõlemad koos kohal.

Lisaks sellele tänas ülirõõmus tennisepiiga ka oma treenerit Dmitri Tursunovi, kelle käe all leidis Kontaveit uue hingamise. «Meil on olnud hämmastavad paar kuud. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga aitäh, et olemas olid,» ütles Eesti esireket, kes tuleval nädalal tõuseb esmakordselt maailma esikümnesse.