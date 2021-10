Kontaveit alistas kodupubliku ees mänginud rumeenlanna Halepi 6:2, 6:3 ning ütles pressikonverentsi alustuseks, et see on väga-väga eriline tunne. «Püüdsin terve päeva jooksul mitte mõelda, kui palju selles mängus kaalul on ja mida ma siia turniirile tegema tulin. Suutsin sellega küllalt hästi hakkama saada,» ütles Kontaveit.