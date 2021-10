Spordi lühiuudised: Kotsar ja Grabe heas hoos

Kotsar vedas Hamburgi võidule, Jõesaarel taas paus

Saksamaa korvpalliliigas said Maik-Kalev Kotsar ja Hamburgi Towers neljanda võidu järjest, kodusaalis alistati Heidelberg 81:75. 33 minutiga 21 punkti (visked mängust 12/9, vabavisked 3/3), 8 lauapalli, 2 korvisöötu ja 2 vaheltlõiget kogunud Kotsar kerkis üleplatsimeheks. Bayreuthi klubi teatas aga, et kolmapäevases FIBA Europe Cupi mängus Londoni Lionsiga hüppeliigest vigastanud Janari Jõesaar peab väljakult mitmeks nädalaks eemale jääma. See muudab küsitavaks tema osalemise alanud kuu lõpus peetavates Eesti koondise MM-valikmängudes. Saksamaa liigas kaotas Bayreuth eile Müncheni Bayernile 78:87. Hamburg on kuuest mängust võitnud neli, Bayreuth viiest ühe.