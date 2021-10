FOTO: Anca Tepei via www.imago-images.de/Scanpix

See on olnud müstiline teekond. Anett Kontaveit mängis kuue nädala jooksul viiel tenniseturniiril, võitis neist kolm, sealhulgas viimased kaks järjest. Eilne 6:2, 6:3 edu Cluj-­Napoca turniiri finaalis kodupubliku ees mänginud endise maailma esireketi Simona Halepi üle tähendas viimasel hetkel jõudmist aasta­lõputurniirile!