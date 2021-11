KUULSUSTE HALL ⟩ Toomas Uba – kirglik reporter, kes tõi rahvusvahelise spordi Eesti kodudesse

1974. aasta veebruaris võisid Eesti televaatajad kaasa elada omalaadsele imele – eetrisse läksid Toomas Uba poolt kommenteeritud ülekanded suusatamise MM-võistlustelt Falunis. Ja nagu me tagantjärele teame, muutsid need reportaažid siinset spordi jälgimise traditsiooni jäädavalt. Eestikeelne otsepilt rajatagustelt rahvusvahelistelt võistlustelt on sellest ajast saadik saanud meie elu harjumuspäraseks osaks, millekski, mis on alati olnud, kuid mida on ikka tore uuesti oodata