WRC-sarja üks põnevamaid etappe võib minna hingusele

Sel aastal Mehhiko etappi MM-kalendrisse ei lisatud ning samamoodi on etapp puudu ka järgmise aasta kalendrist. Mehhiko ralli direktori Patrick Suberville sõnul ei osanud ta sellist asjaolude käiku oodata. Seda enam, et kalendrisse ei mahtunud ka Argentina ega Tšiili etapid.

Tavaliselt on Mehhiko etapp peetud MM-sarja kolmanda osavõistlusena. See tähendab, et meeskonnad peaksid laevad autodega Mehhiko poole saatma juba jaanuaris. Et aga uuel aastal sõidetakse uue generatsiooni masinatega, oleks meeskondadelt seda palju palutud.