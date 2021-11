Sordo on uuest Rally1-autost vaimustuses: see on nagu vormel 1

Eelkõige avaldas Sordole muljet elektrimootorist saadava lisajõu toel kihutamine. «Kui elektrimootor mängu tuleb, on täiesti imeline, kuidas auto kurvist kurvi sõidab. See tundub nagu vormel 1 auto,» lausus Sordo Hispaania ajalehele Marca.

Teisalt kritiseeris Sordo kaardilugejate isteasendit, mida hispaanlane nimetas kummaliseks. «Lisaks on huvitav, kuhu need akud kõik pannakse. Õppimist on igatahes kõvasti, sest autos on palju uusi asju,» lausus ta.