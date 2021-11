CSKA peatreener pärast kaotust Kalevile: ma ei taha kuhugi põgeneda, võtame kriitika vastu

«Kalevit tuleb muidugi õnnitleda,» alustas Itoudis. «See oli meie kolmas võõrsilmäng lühikese aja jooksul. Tahtsime minna väljakule võitlema ja hästi esinema. Aga me ei saanud sellega hakkama.»

Tõsi, CSKA graafik on olnud üsna armutu. Enne pühapäeval Tallinna jõudmist mängiti Euroliigas kolmapäeval võõrsil Villeurbanne'i Asveliga, reedel Monacoga. Mõlemad matšid kaotati. Lisaks on mõned mehed vigastatud.

«Meil on käsil raske periood. Peame palju asju parandama, et saada keerulisest ajast üle. Aga tahan kõigile meie toetajatele meelde tuletada, et oleme sama võistkond nagu nädal tagasi. Võitsime enne seda Crvena Zvezdat ja kõrgete Euroliiga sihtidega Olympiacost.