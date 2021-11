Spordi lühiuudised: Vesik sai lepingu, Tottenhami treener aga jäi sellest ilma

Rivo Vesik jätkab Venemaa koondisega

Rivo Vesik pikendas lepingut Venemaa rannavõrkpallikoondisega ja jätkab treeneriametis. Tokyo olümpial võitsid tema hoolealused Vjatšeslav Krassilnikov ja Oleg Stojanovski hõbemedali. «Järgmise olümpiani jääb vähem kui kolm aastat, mis tähendab, et suur töö ootab ees Pariisis võrdväärse või ehk isegi parema tulemuse tegemiseks,» ütles Vesik. Krassilnikovi ja Stojanovski hõbe oli esimene olümpiamedal, mille venelased on rannavõrkpallis võitnud. Treenerina on ta viinud hoolealused MMil kulla ja pronksini ning EMil kaks korda hõbemedalini.