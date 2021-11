TIPPHETKED ⟩ Vaata, kuidas Nurger CSKA pikad «taskusse pistis» ja Kalev legendaarse vastase kaitses ära kägistas

Kohtumise võttis tabavalt kokku väga kogenud Kristjan Kangur. «Vägev! Kui meeskond mängib nii võistkondlikult nagu meie täna, siis on vaja öelda ainult kiidusõnu. Kõik mehed, kes platsil käisid võitlesid isuga ja õnnestusime võistkondlikult. Arvan, et see kajastub ka ilusti tablool,» märkis ta.