Teinegi teenekas koondislane riputab uisud varna

«Mitte kaua aega tagasi, aga pärast praegu valitsevat olukorda, kus mängud jäid ära ning meistrivõistlused olid paariks kuuks kinni, otsustasin, et pean edasi liikuma, et end milleski muus proovile panna. Ka minu pere otsustas, et piisab, ning tuleb lastega rohkem aega veeta. Samuti on tegu vanusest tingitud otsusega, sellist põnevust nagu varasemalt, enam ei ole,» selgitab Petrov pressiteate vahendusel karjääri lõpetamist.