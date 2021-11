M-Spordi tiimiboss esines ebapopulaarse arvamusega: Monza ralli tuleb lõbus

Eelkõige on nurinat kuulda olnud pilootide seast. Miks? Sest mõned katsed läbivad Monza ringrada, kus reeglina kihutavad näiteks F1 masinad või Moto GP tsiklid, ent mitte WRC-autod. Üsna sujuval ringrajal jäävad need ilmselt veidi lahjaks.

«Ralli tuleb suurepärane, sest tänavu puuduvad pealtvaatajate osas piirangud,» rõõmustas Millener teist aasta järjest MM-kalendrisse kuuluva etapi üle WRC kodulehel. «Ootan seda väga. On ju fantastiline, kui tribüünidele tuleb 20-30 000 huvilist WRC-autosid vaatama.»

Ta jätkas: «Olen käinud Monzas vaid ringraja võistlust vaatamas ja atmosfäär oli võimas. Usun, et [WRC-etapp] tuleb samuti lõbus.»

Tiimipealiku sõnutsi ongi võistluse kompaktsus peamine märksõna. Kui põlised rallifännid on raja äärde jõudmiseks näiteks metsa vahel valmis pikki maid maha sõitma ja kõmpima, siis Monza mõõduvõtul võiks tee ala juurde leida ka veidi teine auditoorium.

«See on kindlasti positiivne. Rallispordil oleks siit kindlasti õppida. Meile meeldib pikki maid läbida, et katseid näha, aga globaalses mõttes on sellise suhtumisega inimesed selgelt vähemuses,» märkis Millener.