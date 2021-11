Rally Estonial vigastada saanud kaardilugeja paneb olude sunnil karjääri pausile

«Pean raske südamega teatama, et minu aeg WRC-sarjas on vähemalt lähemaks ajaks läbi. Olen mõnda aega mõelnud 2021. aasta peale, tipphetkele Safari rallil ja madalhetkele Rally Estonial,» kirjutas britt ühismeediasse.

«Mul on spordile veel palju anda ja see ei ole karjääri lõpetamise teade, aga praeguseks pean natuke aega autost eemal olema, et keskenduda oma paranemisele ja perele. Loodetavasti näen teid varsti juba katsetel,» lisas ta.