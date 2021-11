On selge, et uue juhendaja tulekuga on Kontaveidi mäng saanud täiesti uue hingamise. Samas juhtisid meie endine tippmängija Maret Ani, Kontaveiti lapsepõlves juhendanud ja teda praegugi aeg-ajalt aitav Märten Tamla ning üle poole sajandi pikkuse kogemusega treener Harri Neppi tähelepanu teistelegi nüanssidele, mis ei pisenda Tursunovi rolli, kuid näitavad, et edu tähendus on laiem.