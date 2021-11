Rooba ja Severstal said juba seitsmenda võidu järjest!

Severstal asub 24 mängust kogutud 30 punktiga Läänekonverentsi ülitihedas konkurentsis kuuendal kohal. Sama palju punkte on ka viiendat positsiooni hoidval Minski Dinamol. Moskva CSKA-l on üks ja Moskva Dinamol kaks punkti rohkem, kuid nad on ka pidanud ühe mängu rohkem.