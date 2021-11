Tokyo olümpial lahvatanud skandaali järel visatakse ratsutamine viievõistluse programmist välja

Briti väljaande The Guardian teatel otsustas rahvusvaheline moodsa viievõistluse liit (UIPM) neil päevil peetud salajasel koosolekul ratsutamisest loobuda ja vahetada selle jalgrattasõidu vastu. Põhjuseks Tokyos juhtunu, kus ratsutamist liidrikohal alustanud sakslanna Annika Schleu hobune Saint Boy keeldus hüppele minekust ning treener Kim Raisner lõi looma. UIPM saatis Raisneri seepeale mängudelt minema.

FOTO: Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de/Scanpix

Kullakursil liikunud Annika Schleu nutab pärast ebaõnnestunud ratsutamist. FOTO: Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de/Scanpix

Telepildi vahendusel jõudis juhtunu kohe laia maailma ja tõi hulgaliselt kriitilist vastukaja. UIPM mõistis kiirelt, et kolme aasta pärast toimuvateks Pariisi mängudeks ala olümpiakavas säilitamiseks tuleb ette võtta midagi radikaalset ning ratsutamisest loobumine on alaliidu silmis ilmselt lihtsaim lahendus.

Otsus pole veel ametlik, kuid kindlas võtmes teatas sellest ka näiteks olümpiaspordile keskenduv portaal InsideTheGames. Mitmest riigist saadud tagasiside põhjal eeldatakse, et ratsutamise kaotamine kavast muudab moodsat viievõistlust täielikult.

UIPM keeldus teemat The Guardianile kommenteerimast, InsideTheGamesil aga paluti kirjutist mitte avaldada. Hiljem avaldatud pressiteates teatas UIPM, et peetud on mitu strateegilist koosolekut ning nende tulemus avaldatakse 4. novembril ehk homme.