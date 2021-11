Auto kapotile said Tänak ja Järveoja tänavu ronida vaid Lapimaal. Kuid triumfeerimiseks vajalik kiirus on neil olemas olnud ka mujal, leiab ralliajakirjanik David Evans. FOTO: Hyundai Motorsport

Tunnustatud ralliajakirjanik David Evans arutles portaali DirtFishi veergudel pikemalt 2019. aasta autoralli maailmameistri Ott Tänaku hooaja üle ning leidis, et kuigi aasta tervikuna on saarlase jaoks pettumus, oli just meie mees kõigele vaatamata WRC-sarja kõige kiirem sõitja.