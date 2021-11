Käsipallikoondis alustab MM-valiksarja, mida kujutavad endast nende vastased?

Helsingis sündinud Ekman on huvitaval kombel esindanud väravavahina viiel korral Rootsi ja 29 puhul – aastatel 2003–2007 – ka Soome koondist. «Käsipall pole Soomes kunagi suur sport olnud ning võistkonnaalade seas jääb see maha ka saalihokist, võrk- või korvpallist, rääkimata võrdlusest jäähoki ja jalgpalliga,» sõnas Ekman.

Selline oli siis ülevaade Soome koondisest, nüüd aga heitkem pilt Suurbritannia ja Gruusia poole.

Kuigi eeldatavalt on Gruusia brittidest oluliselt tugevam pähkel, siis omavaheliste mängude ajaloos on Eesti puhul ka sarnaseid jooni. Mõlema vastasega on meie koondis kohtunud kolmel korral, viimati mõlemal juhul 2015. aastal ning võitu ei tulnud kuus aastat tagasi kummagi üle.

Ainsana neljast võistkonnast on britid olümpial osalenud

Laupäeval Eestile vastu astuv Suurbritannia on MM-valikturniiri nelikus omamoodi parim tiim, sest ainsana on brittide meeskond mänginud olümpiamängudel. Tõsi, seda tehti korraldajamaana 2012. aastal Londonis, kus kaotati kõik viis kohtumist väravate vahega –86. Üks olümplane, Luksemburgi klubis HB Käerjeng mängiv Sebastien Edgar on tänaseni rivis.

Eesti alistas Suurbritannia 2010. aastal Londonis EM-valikmängus 35:26, aasta hiljem Riias oldi paremad 35:19, ent 2015. aastal Kosovos kaotati 26:27. Huvitav, et kõigi aastate taha jääva kolme kohtumise parimad snaiprid on praeguseni rivis – neis kohtumistes viskasid vastavalt Mait Patrail seitse, Martin Johannson ja Karl Roosna viis väravat.

«Hea, et mängugraafikus on Suurbritannia meil kahe eeldatavalt tugevama vastase vahel. Keskendume avamängule Soomega ja ega sellises turniirisüsteemis ei saagi nii-öelda vastaseid üleskautida. Lisaks pole britid kaks aastat ühtki mängu pidanud, seega värsket infot polegi olemas,» tunnistas Eesti koondise abitreener Martin Noodla.

Suurbritannia peatreeneriks on Ricardo Vasconcelos Portugalist ning koondise koosseisust pooled mängivad välisklubides. Kõrgeimat taset esindavad paar Portugalis pallivat meest ning Francisco Pereira kuulub Saksamaa Bundesliga klubi Berlini Füchse hingekirja, ehkki esindab duubelmeeskonda.

Martin Johannson: Gruusial on mängijad tugevates klubides

Gruusiaga on Eesti varem samuti kolmel korral vastamisi läinud ja üldseis on viigis. 2014. aastal alistati grusiinid EM-valiksarjas kodus 28:26, aga kaotati võõrsil 27:29 ning aasta hiljem tehti MM-valikmängus Tel-Avivis 25:25 viik. Viimati ehk siis kuus aastat tagasi olid Eesti koondise täpseimad Jürgen Rooba üheksa ja Karl Toom kaheksa väravaga.

Viimastel aastatel on Gruusia üha lähemale Euroopa keskmikele nihkunud. Kaks suve tagasi võidutseti kodusel IHF Emerging Nations Championship nimelisel turniiril, kus alistati finaalis Kuuba 31:21. Praeguses koondises mängib koguni 11 meest välismaal – Rumeenias, Saksamaal, Türgis, Portugalis ja Prantsusmaal.

Koondise kapten Martin Johannson (keskel) tunneb hästi nii Gruusia peatreenerit kui ka mitmeid mängijaid. FOTO: Helin Potter/EKL

«Minu jaoks on Gruusia tiimis palju tuttavaid nägusid, alustades peatreenerist. Rumeenlane Sandu Florin Jacob nimelt juhendas mind hooajal 2019/2020 Bukaresti Steauas. Ta on hea motivaator ning oskab meeskonnas luua väga ühtse ja võitlusliku õhkkonna,» sõnas kümme aastat Rumeenia kõrgliigas pallinud Martin Johannson.

«Rumeenias mängib kolm koondislast ja üks liidritest Irakli Tšikovani oli kunagi HC Odorheis mu meeskonnakaaslane. Irakli on väga tark vasaksisemine ja samuti on nutikas mängujuht Irakli Kbilašvili, kes praegu CSU Suceavas. Neil on ka noored joonemängijad tugevates klubides, nagu Chambery ja Lissaboni Sporting, kuhu niisama ei võeta,» teadis Johannson.