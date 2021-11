Pööre vehklemisliidus: treenerikonkurss pausile, tulekul erakorraline üldkoosolek

«Saime enne koosoleku algust teate, et nädala pärast kutsutakse kokku vehklemisliidu erakorraline üldkoosolek, kus tuleb valida uus juhatus,» ütles vehklemisliidu president Indrek Paal. «Uue olukorra tõttu me koondise peatreeneri küsimust tänasel koosolekul ei arutanud, praegu jätkab tööd senine peatreener.»

Oktoobri keskel oli alaliit kuulutanud välja naiste ja meeste koondise peatreeneri konkursi järgmiseks olümpiatsükliks. Seda vaatamata asjaolule, et naiste koondise peatreener Kaido Kaaberma on jätkuvalt ametis. Kaaberma sõnul on tal tähtajatu tööleping.