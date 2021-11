Õpilasele rusikaga äsanud treenerile esitatakse lähiajal kahtlustus

Septembri lõpus kirjutas Postimees, et tuntud Lääne-Virumaa treenerile heidetakse ette vääritut käitumist õpilastega. Toimetusse laekunud info kohaselt kasutas ta laste judotreeningul ühe 12-aastase tüdruku suhtes füüsilist vägivalda.

Teates juhiti tähelepanu inetule vahejuhtumile, mida kirjeldati järgnevalt: juhendaja lõi treeningul osalenud tütarlast rusikaga selja tagant vastu pead nii tugevalt, et selle tagajärjel tekkis lapsele pähe suur muhk.

Samal treeningul juhtus väidetavalt teinegi intsident, kui treener Rannikmaa näitas ühe tütarlapse peal kägistamisvõtet nii jõuliselt, et haardes olnud lapse nägu muutis kaelast kinni võtmise tulemusel värvi. Mõlema seiga tunnistajateks olid ülejäänud trennis osalenud õpilased.

Judoliit: süüdistajate jutt on vastuoluline

Eelmisel kuul pidanuks Rannikmaale ette heidetud süüdistuste valguses kogunema judoliidu aukomisjon, ent kuna treeneri suhtes algatati ametlik uurimine, jäi kogunemine ära. «Meie pole uurimisorgan, prokuratuur oskab seda kindlasti paremini. Enne otsuste tegemist on mõistlik oodata uurimise ametlikke tulemusi,» ütles judoliidu president Kaido Kaljulaid.

Tema sõnul on judoliit esitanud prokuratuurile omapoolse informatsiooni ning ootab menetluse edasisi arenguid. Kaljulaidi sõnul on juhtum keeruline, sest süüdistajaid on mitu, kuid nende jutt vastuoluline. «Aga ma ei tahaks kuidagi uurimist mõjutada, las prokuratuur uurib ise välja,» lausus ta.