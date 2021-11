Neljakordne olümpiavõitja lõpetab sportlaskarjääri

Cologna on Šveitsi talispordi tõeline superstaar. Temast sai 2009. aastal esimene šveitslane, kes suutnud murdmaasuusatamises MK-sarja üldvõidu kindlustada. Kokku on tal auhinnakapis koguni neli suurt kristallgloobust.

Sellel hooajal on Cologna võtnud sihiks Pekingi olümpiamängud ning MK-sarja üldvõidule ta enam ei pretendeeri. «Soovisin anda enda otsusest kõigile teada, et saada täielikult keskenduda spordile ning seatud eesmärkidele,» lausus Cologna Šveitsi suusaliidu kodulehel.

Karjääri jooksul on Cologna teeninud neli olümpiakulda. Kolmel korral järjest on ta alistamatuks jäänud 15 km suusasõidus. Kui 2010. ja 2018. aastal sõideti see vabatehnikas, siis 2014. klassikalises suusastiilis. Veel on talle kaela pandud 30 km suusavahetusega sõidu kuldmeda.