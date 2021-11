Meedia: Haaland vahetab pöörase summa eest koduklubi

Borussia Dortmundi ründetäht on alates enda esimesest kohtumisest Saksamaal särama löönud. Ta on Dortmundi eest kõikide sarjade peale pidanud 69 kohtumist ning löönud neis koguni 70 väravat.

Sellised numbrid on peamine põhjus, miks jalgpallimaailma suurklubid teda jahivad. Alates jaanuarist koputavad Dortmundi uksele nii Londoni Chelsea, Manchesteri suurklubid United ja City ning Barcelona ja Madridi Real.

Üleminek ei ole aga just kõige odavam. Olgugi, et tema väljaostuklausel on asetatud 75 miljoni euro peale, siis sellele lisanduvad veel mitmed kulud.