Läbi aegade üks parimaid naistennisiste ennustab Kontaveiti aastalõputurniiri võitjaks

«Kontaveit on selgelt viimase nelja kuu kõike kuumem mängija. Dmitri Tursunov on ilmselgelt temaga meeletu töö ära teinud. Ta näib olevat vabam. Rohkem elegantsi, rohkem vabadust. Ta ei tundu enda mängus enam nii raamides. Nad sobivad hästi kokku. Ma arvan, et ta võidab selle turniiri,» lausus Navratilova.