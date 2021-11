Kontaveidi treener: Anett sai hakkama võimatu ülesandega

«Ma tahaksin meelsasti öelda, et [Aneti edu] on 150 protsenti minu töö, kuid ma pole loll. Ma mõistan väga hästi, et põhimõtteliselt olen ma nagu pootsmann laevas. Minu ülesanne on kaptenit aidata. Kui laev on edukalt seilanud punktist A punkti B, siis kas see on kapteni, tekipoisi või pootsmani teene,» oli Tursunovi filosoofiline vastus portaalile Meta Raitings antud intervjuus.

«Anett otsustab, kas ta kuulab minu nõuandeid või mitte. Tema on ikkagi see, kes võtab väljakul otsuseid vastu, mina lihtsalt suunan teda. Mõndadel hetkedel võib minu abi olla kriitilise tähtsusega, kuid vahel on see täiesti tühine. Mõistagi tahaksime asju must-valgelt tõlgendada, kuid tegelikkuses on siin palju halli,» jätkas ta.

«Mingit maagiat siin pole. Jah, võib-olla juhtisin tähelepanu mingitele detailide, mida keegi varem polnud mänginud, aga Anett mängis varemgi hästi, ent kaotas headele vastastele. Polnud ju nii, et ta olnuks vastastest peajagu üle olnud. Ta kaotas Jelena Ostapenkole, Maria Sakkarile - need on kõik tugevad ja tuntud mängijad. Siis ta ei võitnud, kuid oli väga lähedal.

Nüüd on aga tema enesekindlus, eneseusk ja usk enda mängu kasvanud. Aga selleks, et see kõik juhtuks, oli vaja midagi muuta. Tehniliselt ei muutnud me praktiliselt midagi, selle jaoks polnud lihtsalt aega. Vaatasime üle ainult taktika. Võib-olla muutus sellega aga tema mängulugemine- ja arusaam sellest, mida ta väljakul teeb,» jätkas varem Arõna Sabalenkat juhendanud venelane.

Kui juhendajalt päriti täpsemalt taktikaliste nüansside kohta, võrdles ta seda protsessi supi keetmisega.

«Need muutused võivad näida esmapilgul tühised, kuid tegelikult on see nagu vürtside lisamine. Kui sa teed suppi, siis keedad esimese asjana ära kartulid, kuid kui sa lisad sinna loorberilehe, veidi soola ja pipart, siis sa saad aru, kuidas need kõik koos annavad supile unikaalse maitse. Ja kui inimene seda maitseb, ütleb ta: «Jumal küll, see on imeline supp!», taipamata tegelikult, mida muudeti. Kõik koostisosad jäid samaks, lihtsalt koguseid muudeti. Minu ülesanne oligi saavutada lühikese aja jooksul edu, et Anett tunnetaks, et ta liigub õiges suunas,» sõnas Tursunov.

Anett Kontaveit on lühikese aja jooksul võitnud neli turniiri. FOTO: Anca Tepei via www.imago-images.de/Scanpix

Mis puudutab aga Kontaveidi viimaste kuude edu, siis selle kohta lausus juhendaja lihtsalt, ent emotsionaalselt: «Kui keegi öelnuks augustis, et Anett jõuab aastalõputurniirile, siis arvanuks kõik peale mõne üksiku segase, et see on võimatu. Võib öelda, et ta sai hakkama võimatu ülesandega, kuid tol hetkel me selle peale nii ei mõelnud, vaid liikusime lihtsalt süsteemselt edasi.»

Kas Tursunov seda ei karda, et kiirelt tulnud edu võib ka kiirelt kaduda? «Eks ma ikka mõtlen selle peale, sest kui sa harjud triumfidega liiga ära, kaotad reaalsustaju. Sulle tundubki, et kõik peaks kogu aeg jätkuma. Aga Anett on piisavalt intelligentne mõistmaks, et neid praegusi tulemusi on väga raske korrata,» kostis treener.

10.–17. novembrini Mehhikos Guadalajaras toimuva aastalõputurniiriga seoses pole nad Kontaveidiga veel konkreetseid eesmärke paika pannud. «On selge, et ta tahab võita. Mitte keegi ei lähe sinna niisama kaotama ja raha taskusse panema. Minagi tahan, et ta võidaks, kuid ütlen talle: «Ma ei hooli, kas sa võidad või kaotad, minu jaoks loeb sinu progress.» Kui progress toimub, tulevad loomulikult ka tulemused.

Raske öelda, kuidas see kõik lõppeb. Oleks uskumatu lugu, kui ta ka finaalturniiri kinni paneks. Meie teeme endast kõik oleneva, kuid mõistagi pole see ainult meie kätes,» lausus Tursunov, kes polnud veel esmaspäeval, kui intervjuu toimus, kindel kas ta saab Kontaveidiga Mehhikosse reisida. Nimelt polnud tolleks hetkeks talle viisat veel väljastatud.

Kuid kas viimane koht oleks põrumine? «Mõistagi saab seda niimoodi vaadata. Kuid mina võtan seda praegust hoopis lähtekohana. Tal on alati võimalik järgmine aasta naasta, mitte enam kaheksanda, vaid kõrgema asetusega,» lausus Tursunov.