Thomas Sivertsson MM-valikturniiri eel: ettevalmistus Tallinnas sujus väga hästi

Rahvusmeeskond kogunes Tallinnas esmaspäeval ning tegi kolme päevaga viis treeningut, kus osales 18 mängijat. Noor HC Tallase väravavaht Johannes Paju jäi pärast laagrit koju ning Soomes ühineb koondisega Saksamaa Bundesligas Rhein-Neckar Löweni ridades palliv Mait Patrail.

«Oleme Maiduga olnud kontaktis, pidanud videokonverentsi ning ta on haigusest hästi taastumas. Ta sai trenni teha mõnede rahvuskoondisse mittekutsutud klubikaaslastega, et vaikselt vormi koguda. Soomes on meil veel üks ühistreening, seega usun, et ka Mait on valmis,» sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

«Viis harjutuskorda Tallinnas sujusid väga hästi. Kohe esimese treeningu avaminutitest oli näha, et mehed on isuga asja juures ning eelmistel aastatel õpitu tuli kiirelt meelde. Ainus uus liigutus on, et vasakukäelise tagamehe kohal tegutseb minu käe all esmakordselt Karl Roosna, ent ta adapteerus kiirelt,» rõõmustas 56-aastane rootslane.

«Eriti teeb heameelt, et meil on väga hea meeskonnavaim. See on alati nii olnud ja on ka praegu – koondislased naudivad koos tehtavat tööd ja õhkkond on suurepärane,» kinnitas Sivertsson 11 erinevast klubist kokku tulnud mängijate ühtset hingamist.

MM-valikturniiri ajakava Vantaa Energia Areenal: 5.11. 17:00 Soome – Eesti 5.11. 20:00 Gruusia – Suurbritannia 6.11. 16:00 Soome – Gruusia 6.11. 19:00 Eesti – Suurbritannia 7.11. 15:00 Suurbritannia – Soome 7.11. 18:00 Eesti – Gruusia

Ajaloost pole Eestil ühegi MM-vastase vastu negatiivset saldot. Gruusiaga ollakse nii-öelda nullis ühe võidu, ühe kaotuse ja ühe viigi näol. Suurbritanniaga on kirjas kaks võitu ja kaotus. Soomega peetud 33 omavahelisest mängust on kahe viigi juures Eesti võitnud 17 ja Soome 14.

«Meie ettevalmistus oli loomulikult peamiselt suunatud avamängule Soomega. Töötasime nii kaitse- kui ka rünnakutaktika kallal ja kuidas vähemuses või ülekaalus soomlaste vastu mängida. Aga muidugi saame paljut sellest kasutada ka järgmistes mängudes,» hindas Sivertsson.

«Kolme päevaga kolm mängu pidada on füüsilise poole pealt suur koormus, aga kõik meeskonnad on võrdses seisus. Ja meil on õnneks väga head füsioterapeudid. Margus Partsiga liitus selleks tsükliks Allar Lamp, nii et selle poole pealt on kõik korras,» uskus Eesti koondise peatreener.

Turniiri avamängu Eesti ja Soome vahel vilistavad Leedu kohtunikud Gytis Sniurevičius ja Andrius Grigalionis. EHF-i delegaadid on Vladimir Rančik Slovakkiast ja Zigmars Sondors Lätist. Teine turniiri teenindav kohtunikepaar tuleb Hollandist: Dirk Weijmans ja Rick Wolbertus.