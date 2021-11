Tartu maratoni pikaaegne korraldaja Indrek Kelk oli taas profisarja kuulumise üle küll õnnelik, kuid tunnistas, et korraldusliku poole pealt suuri muudatusi ei tule. «Ega maraton nüüd meie kui korraldajate jaoks professionaalsemaks ei muutu kui varem ja meie lähenemine on samasugune. Kõige suurem vahe on selles, et tuleb jälle rohkem eliitsuusatajaid ja teleülekanne läheb umbes 50 riiki. Meie korraldus on sama professionaalne ja maailma tipptasemel ning see on ka üks põhjusi, miks meid on sinna kogu aeg tahetud,» sõnas Kelk Postimehele.